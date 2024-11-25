Новая инициатива Девлета Бахчели

Председатель Партии националистического движения предложил провести прямые переговоры между легально действующей прокурдской Демократической партией народов (DEM) и главой террористической Рабочей партии Курдистана (РПК) Абдуллой Оджаланом.

Бахчели в октябре предлагал Оджалану выступить в парламенте на заседании фракции партии DEM и объявить о прекращении более чем 40-летнего конфликта РПК с Турцией. Эрдоган назвал этот призыв «историческим шансом» по урегулированию курдского вопроса. «Мы ожидаем, что контакт между Имралы (остров, где отбывает пожизненный срок Оджалан) и партией DEM будет налажен без промедления», - сказал тогда Бахчели.

Партия DEM является третьей по величине в турецком парламенте, ее представляют 57 депутатов. Основатель и лидер РПК Оджалан в 1999 году был приговорен к смертной казни за террористическую деятельность. Этот приговор впоследствии был заменен на пожизненное заключение, которое он отбывает в одиночной камере на острове Имралы в Мраморном море.