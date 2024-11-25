20 целей за 2 минуты: массированный удар по Бейруту

Израильские ВВС в ходе массированного удара по окрестностям Бейрута за две минуты атаковали в общей сложности 20 объектов организации «Хезболла». Об этом заявила армейская пресс-служба.

«Армия обороны Израиля завершила удары по 20 террористическим целям в Бейруте всего за 120 секунд, используя восемь истребителей», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что поражены хранилища и филиалы ассоциации «Аль-Карадж аль-Хасан», обеспечивающей финансирование «Хезболлы».

Кроме того, атакованы 13 объектов «Хезболлы» в Дахии, на юге Бейрута – авиацентр, штаб, разведывательное управление, склады боеприпасов и др.