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20 целей за 2 минуты: массированный удар по Бейруту

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18:37 658

Израильские ВВС в ходе массированного удара по окрестностям Бейрута за две минуты атаковали в общей сложности 20 объектов организации «Хезболла». Об этом заявила армейская пресс-служба.

«Армия обороны Израиля завершила удары по 20 террористическим целям в Бейруте всего за 120 секунд, используя восемь истребителей», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что поражены хранилища и филиалы ассоциации «Аль-Карадж аль-Хасан», обеспечивающей финансирование «Хезболлы».

Кроме того, атакованы 13 объектов «Хезболлы» в Дахии, на юге Бейрута – авиацентр, штаб, разведывательное управление, склады боеприпасов и др.

По данным телеканала Al Manar, обстрелу подверглось жилое строение в районе Эн-Нувейри Бейрута.

Согласно информации телеканала Al Mayadeen, жертвами атаки стали по меньшей мере два человека. По данным ливанского Национального информационного агентства (NNA), в результате нападения здание полностью разрушено. Утверждается, что в нем проживали перемещенные лица.

А официальный представитель израильской армии Авихай Эдри сообщил, что спецподразделения 91-й территориальной дивизии ВС Израиля в рамках наземной операции на юге Ливана приступили к вытеснению отрядов «Хезболлы» на южном берегу реки Литани, в 10 км от ливано-израильской границы. Ранее в труднопроходимых районах Южного Ливана израильские военные обнаружили десятки подземных объектов и ракетные установки, из которых велся обстрел городов на севере Израиля. «Бойцы спецподразделений конфисковали склады с тысячами снарядов и ракет, спрятанных на склонах гор, - отмечается в заявлении. - Они атаковали десятки целей и вели ближние бои с противником».

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