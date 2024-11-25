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Обвал экспорта российской нефти

18:52 677

Экспорт российской нефти по морю упал до минимума за два месяца и столкнулся с сильнейшим падением с июля.

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на собственные подсчеты.

Падение связано с сокращением закупок Индией, отмечает издание. За последнюю неделю на танкеры погрузили 20,5 млн баррелей российской нефти, или 2,93 млн баррелей в сутки. При этом в прошлом месяце поставки составляли 3,57 млн баррелей в сутки. В последние две недели поставки оказались меньше средних значений за четыре недели.

Кроме этого, за последние две недели в западных портах России произошло снижение отгрузки примерно на 25% по сравнению со средним уровнем прошлого месяца.

Отмечается, что поставки в Азию за последний месяц упали до 2,76 млн баррелей в сутки. Значительно снижается доля поставок в Индию с конца октября.

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