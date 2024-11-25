Обвалился и российский рубль

Курс российского рубля по отношению к доллару США впервые снизился до уровня марта 2022 года - первых недель после российского вторжения в Украину и последовавшего введения масштабных санкций.

В середине дня во вторник, 26 ноября, 1 доллар торговался на международном валютном рынке Forex за 105,5 рубля, это примерно на 1,5 рубля выше, чем днем ранее.

Курс евро достиг 110,9 рубля, рост составил 1,8 рубля, курс юаня - 14,5 рубля (на 0,19 рубля выше, чем накануне).

Между тем российский Центробанк в тот же день впервые с марта 2022 года установил официальный курс доллара выше 103 рублей.

В октябре Банк России повысил ключевую ставку до 21 процента, что является максимальным уровнем за последние 20 лет. В сентябре ставка ЦБ РФ была поднята до 19 процентов.