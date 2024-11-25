USD 1.7000
EUR 1.7815
RUB 1.6346
Подписаться на уведомления
Россия настойчиво заявляет: мир между Азербайджаном и Арменией невозможен...
Новость дня
Россия настойчиво заявляет: мир между Азербайджаном и Арменией невозможен...

Экс-полковник МВД - брат прокурора Илдырымзаде на скамье подсудимых

Инара Рафикгызы, судебный репортер
19:09 459

В Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло подготовительное заседание по делу бывшего замначальника управления полиции Министерства внутренних дел по воздушному транспорту полковника Расима Илдырыма, главы Общественного центра просвещения азербайджанцев мира Заура Мирзазаде и секретаря окружной избирательной комиссии Балакенского района Гошгара Мамедова. Все трое обвиняются в мошенничестве на сумму более полумиллиона манатов.

Как сообщает корреспондент haqqın.az, на процессе под председательством судьи Фахри Мамедова потерпевший Гурбан Пириев не присутствовал. Представитель потерпевшего Садиг Расулов выступил с ходатайством о применении меры пресечения в виде ареста ко всем трем обвиняемым. Защитник обвиняемого Гошгара Мамедова, Нурлан Мамедов, заявил, что он недавно присоединился к делу и не ознакомился с материалами уголовного дела. По этой причине попросил отложить судебное разбирательство.

Подготовительное заседание суда продолжится 3 декабря.

Отметим, что ранее Расим Илдырым находился в розыскe и скрывался от следствия. В декабре прошлого года его задержали сотрудники полиции, и дело вновь передали в производство.

Потерпевшим по делу проходит Гурбан Пириев, житель Балакенского района, ранее занимавший различные должности в государственных структурах. С фигурантами дела он познакомился через свою землячку Хуру Амирасланову. Несмотря на привлечение Амираслановой к ответственности по этому делу, производство в отношении женщины было прекращено в связи с ее смертью.

Как стало известно, обвиняемые обманули 62-летнего Гурбана Пириева, пообещав ему назначение главой одного из районов. Организатором преступления, по данным следствия, выступил Расим Илдырым, которому удалось убедить потерпевшего. Так, Илдырым представил Гошгара Мамедова как высокопоставленного сотрудника администрации президента, способного решить любые вопросы, а Заура Мирзазаде – как его подчиненного по имени Нихат.

Поверив обещаниям, Пириев передал Расиму Илдырыму и его сообщникам более полумиллиона манатов, а также золотые украшения на 34 тысячи манатов. Осознав, что стал жертвой мошенничества, потерпевший спустя некоторое время подал жалобу в правоохранительные органы. Все обвиняемые не признали своей вины по предъявленным обвинениям.

Отметим, что один из братьев Илдырыма — бывший прокурор Хатаинского района Юсиф Илдырымзаде, другой — основатель ныне ликвидированного «Амрахбанка» Юнус Илдырымзаде.

Москва готовит ответ
Москва готовит ответ
18:05 2595
Обвалился и российский рубль
Обвалился и российский рубль
18:54 1006
Новые аресты. В Азербайджан не вернули десятки миллионов долларов
Новые аресты. В Азербайджан не вернули десятки миллионов долларов
16:09 4969
В народе угасла пассионарность… подсел аккумулятор жертвенности
В народе угасла пассионарность… подсел аккумулятор жертвенности главная тема; все еще актуально
02:45 8473
20 целей за 2 минуты: массированный удар по Бейруту
20 целей за 2 минуты: массированный удар по Бейруту видео
18:37 663
Новая инициатива Девлета Бахчели
Новая инициатива Девлета Бахчели
18:26 977
Суды в США превращаются в то же самое, что и в России
Суды в США превращаются в то же самое, что и в России горячая тема
15:20 2935
Первый железнодорожный экспорт в Китай: новая веха в международной торговле Азербайджана
Первый железнодорожный экспорт в Китай: новая веха в международной торговле Азербайджана
25 ноября 2024, 18:08 4703
Громкое покушение в Узбекистане: в Южной Корее задержан подозреваемый
Громкое покушение в Узбекистане: в Южной Корее задержан подозреваемый
15:40 3855
Хакан Фидан раскрывает планы Эрдогана
Хакан Фидан раскрывает планы Эрдогана наша корреспонденция
13:02 4966
Россия вошла во вкус и не хочет заканчивать войну
Россия вошла во вкус и не хочет заканчивать войну
14:24 4441

ЭТО ВАЖНО

Москва готовит ответ
Москва готовит ответ
18:05 2595
Обвалился и российский рубль
Обвалился и российский рубль
18:54 1006
Новые аресты. В Азербайджан не вернули десятки миллионов долларов
Новые аресты. В Азербайджан не вернули десятки миллионов долларов
16:09 4969
В народе угасла пассионарность… подсел аккумулятор жертвенности
В народе угасла пассионарность… подсел аккумулятор жертвенности главная тема; все еще актуально
02:45 8473
20 целей за 2 минуты: массированный удар по Бейруту
20 целей за 2 минуты: массированный удар по Бейруту видео
18:37 663
Новая инициатива Девлета Бахчели
Новая инициатива Девлета Бахчели
18:26 977
Суды в США превращаются в то же самое, что и в России
Суды в США превращаются в то же самое, что и в России горячая тема
15:20 2935
Первый железнодорожный экспорт в Китай: новая веха в международной торговле Азербайджана
Первый железнодорожный экспорт в Китай: новая веха в международной торговле Азербайджана
25 ноября 2024, 18:08 4703
Громкое покушение в Узбекистане: в Южной Корее задержан подозреваемый
Громкое покушение в Узбекистане: в Южной Корее задержан подозреваемый
15:40 3855
Хакан Фидан раскрывает планы Эрдогана
Хакан Фидан раскрывает планы Эрдогана наша корреспонденция
13:02 4966
Россия вошла во вкус и не хочет заканчивать войну
Россия вошла во вкус и не хочет заканчивать войну
14:24 4441
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться