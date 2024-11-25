Экс-полковник МВД - брат прокурора Илдырымзаде на скамье подсудимых

В Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло подготовительное заседание по делу бывшего замначальника управления полиции Министерства внутренних дел по воздушному транспорту полковника Расима Илдырыма, главы Общественного центра просвещения азербайджанцев мира Заура Мирзазаде и секретаря окружной избирательной комиссии Балакенского района Гошгара Мамедова. Все трое обвиняются в мошенничестве на сумму более полумиллиона манатов.

Как сообщает корреспондент haqqın.az, на процессе под председательством судьи Фахри Мамедова потерпевший Гурбан Пириев не присутствовал. Представитель потерпевшего Садиг Расулов выступил с ходатайством о применении меры пресечения в виде ареста ко всем трем обвиняемым. Защитник обвиняемого Гошгара Мамедова, Нурлан Мамедов, заявил, что он недавно присоединился к делу и не ознакомился с материалами уголовного дела. По этой причине попросил отложить судебное разбирательство.

Подготовительное заседание суда продолжится 3 декабря.

Отметим, что ранее Расим Илдырым находился в розыскe и скрывался от следствия. В декабре прошлого года его задержали сотрудники полиции, и дело вновь передали в производство.

Потерпевшим по делу проходит Гурбан Пириев, житель Балакенского района, ранее занимавший различные должности в государственных структурах. С фигурантами дела он познакомился через свою землячку Хуру Амирасланову. Несмотря на привлечение Амираслановой к ответственности по этому делу, производство в отношении женщины было прекращено в связи с ее смертью.

Как стало известно, обвиняемые обманули 62-летнего Гурбана Пириева, пообещав ему назначение главой одного из районов. Организатором преступления, по данным следствия, выступил Расим Илдырым, которому удалось убедить потерпевшего. Так, Илдырым представил Гошгара Мамедова как высокопоставленного сотрудника администрации президента, способного решить любые вопросы, а Заура Мирзазаде – как его подчиненного по имени Нихат.

Поверив обещаниям, Пириев передал Расиму Илдырыму и его сообщникам более полумиллиона манатов, а также золотые украшения на 34 тысячи манатов. Осознав, что стал жертвой мошенничества, потерпевший спустя некоторое время подал жалобу в правоохранительные органы. Все обвиняемые не признали своей вины по предъявленным обвинениям.

Отметим, что один из братьев Илдырыма — бывший прокурор Хатаинского района Юсиф Илдырымзаде, другой — основатель ныне ликвидированного «Амрахбанка» Юнус Илдырымзаде.