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Турция ищет выход из ситуации

19:35 2763

Турция ведет переговоры с Соединенными Штатами и Россией, пытаясь добиться освобождения от американских санкций, чтобы иметь возможность продолжать платить «Газпромбанку» за импорт российского природного газа, сообщили турецкие власти. Об этом информирует Reuters.

На прошлой неделе США ввели новые санкции против России, расширив ограничения для «Газпромбанка».

Министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар

Турция импортирует почти весь потребляемый газ, причем на Россию приходится 50% трубопроводных поставок. Министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар сослался на предыдущее исключение, предоставленное Анкаре, когда Вашингтон ранее ввел санкции против Ирана, и сказал, что Турции необходимо нечто подобное в отношении «Газпромбанка», чтобы обеспечить поставки.

«Эти санкции отразятся на Турции. Мы не можем платить, а если мы не можем платить, то не можем покупать товары. Министерство иностранных дел ведет переговоры», - сказал Байрактар журналистам.

Источник агентства в правительстве Турции сказал, что представители турецкого и российского министерств иностранных дел, торговли и финансов, а также центральных банков встретились в понедельник, чтобы обсудить действия США и их последствия для торговли энергоносителями между двумя странами.

«Мы обсудили с российской делегацией, что можно сделать, чтобы Турция не попала под санкции в рамках данного процесса, и каковы будут последствия этого», - сказал турецкий чиновник на условиях анонимности, добавив, что Турция начала переговоры с американскими коллегами еще до объявления ограничений в отношении «Газпромбанка», поскольку обычно Вашингтон сначала объявляет о введении санкций, а затем предоставляет исключения.

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