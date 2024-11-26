Азербайджан отменяет визовый режим с Саудовской Аравией и Индонезией
Азербайджан, Саудовская Аравия и Индонезия договорились о частичной отмене визового режима. Соответствующие законопроекты депутаты обсудят на пленарном заседании Милли Меджлиса 29 ноября.
В повестку заседания включены законопроекты об утверждении «Меморандума о взаимопонимании между Правительством Азербайджана и Правительством Саудовской Аравии о взаимном освобождении владельцев дипломатических, специальных и служебных паспортов от краткосрочных виз», а также «Соглашения между Правительством Азербайджана и Правительством Индонезии о безвизовом режиме для владельцев дипломатических и служебных паспортов».