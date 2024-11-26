USD 1.7000
EUR 1.7815
RUB 1.6346
Подписаться на уведомления
Россия настойчиво заявляет: мир между Азербайджаном и Арменией невозможен...
Новость дня
Россия настойчиво заявляет: мир между Азербайджаном и Арменией невозможен...

Азербайджан отменяет визовый режим с Саудовской Аравией и Индонезией

частично
19:52 1349

Азербайджан, Саудовская Аравия и Индонезия договорились о частичной отмене визового режима. Соответствующие законопроекты депутаты обсудят на пленарном заседании Милли Меджлиса 29 ноября.

В повестку заседания включены законопроекты об утверждении «Меморандума о взаимопонимании между Правительством Азербайджана и Правительством Саудовской Аравии о взаимном освобождении владельцев дипломатических, специальных и служебных паспортов от краткосрочных виз», а также «Соглашения между Правительством Азербайджана и Правительством Индонезии о безвизовом режиме для владельцев дипломатических и служебных паспортов».

Столкновения в Пакистане: сторонники Имрана Хана прорвались в центр Исламабада
Столкновения в Пакистане: сторонники Имрана Хана прорвались в центр Исламабада о развитии ситуации; обновлено 20:57
20:57 4586
Суды в США превращаются в то же самое, что и в России
Суды в США превращаются в то же самое, что и в России горячая тема; все еще актуально
15:20 3735
Хакан Фидан раскрывает планы Эрдогана
Хакан Фидан раскрывает планы Эрдогана наша корреспонденция; все еще актуально
13:02 5616
Главком ВСУ анонсировал новое наступление Украины
Главком ВСУ анонсировал новое наступление Украины
20:23 1898
Турция ищет выход из ситуации
Турция ищет выход из ситуации
19:35 2764
Москва готовит ответ
Москва готовит ответ
18:05 5637
Обвалился и российский рубль
Обвалился и российский рубль
18:54 4551
Новые аресты. В Азербайджан не вернули десятки миллионов долларов
Новые аресты. В Азербайджан не вернули десятки миллионов долларов
16:09 6768
В народе угасла пассионарность… подсел аккумулятор жертвенности
В народе угасла пассионарность… подсел аккумулятор жертвенности главная тема; все еще актуально
02:45 8912
20 целей за 2 минуты: массированный удар по Бейруту
20 целей за 2 минуты: массированный удар по Бейруту видео
18:37 1656
Новая инициатива Девлета Бахчели
Новая инициатива Девлета Бахчели
18:26 2330

ЭТО ВАЖНО

Столкновения в Пакистане: сторонники Имрана Хана прорвались в центр Исламабада
Столкновения в Пакистане: сторонники Имрана Хана прорвались в центр Исламабада о развитии ситуации; обновлено 20:57
20:57 4586
Суды в США превращаются в то же самое, что и в России
Суды в США превращаются в то же самое, что и в России горячая тема; все еще актуально
15:20 3735
Хакан Фидан раскрывает планы Эрдогана
Хакан Фидан раскрывает планы Эрдогана наша корреспонденция; все еще актуально
13:02 5616
Главком ВСУ анонсировал новое наступление Украины
Главком ВСУ анонсировал новое наступление Украины
20:23 1898
Турция ищет выход из ситуации
Турция ищет выход из ситуации
19:35 2764
Москва готовит ответ
Москва готовит ответ
18:05 5637
Обвалился и российский рубль
Обвалился и российский рубль
18:54 4551
Новые аресты. В Азербайджан не вернули десятки миллионов долларов
Новые аресты. В Азербайджан не вернули десятки миллионов долларов
16:09 6768
В народе угасла пассионарность… подсел аккумулятор жертвенности
В народе угасла пассионарность… подсел аккумулятор жертвенности главная тема; все еще актуально
02:45 8912
20 целей за 2 минуты: массированный удар по Бейруту
20 целей за 2 минуты: массированный удар по Бейруту видео
18:37 1656
Новая инициатива Девлета Бахчели
Новая инициатива Девлета Бахчели
18:26 2330
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться