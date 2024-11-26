Министр труда о среднемесячной пенсии

В 2025 году средняя ежемесячная пенсия по возрасту в Азербайджане прогнозируется в размере 571 маната, сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на пленарном заседании Милли Меджлиса во время обсуждения законопроекта «О государственном бюджете на 2025 год».

По словам министра, это на 8,3% больше по сравнению с утвержденным прогнозом на 2024 год.

В новом году средняя ежемесячная пенсия в Азербайджане составит 536 манатов, это на 9,2% больше по сравнению с утвержденным прогнозом на этот год.

Министр также сказал, что с начала 2024 года в Азербайджане предотвращены необоснованные расходы в пенсионной системе на общую сумму 955 млн манатов без учета индексации (1,263 млрд манатов с учетом индексации).