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Министр труда о среднемесячной пенсии

20:07 1284

В 2025 году средняя ежемесячная пенсия по возрасту в Азербайджане прогнозируется в размере 571 маната, сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на пленарном заседании Милли Меджлиса во время обсуждения законопроекта «О государственном бюджете на 2025 год».

По словам министра, это на 8,3% больше по сравнению с утвержденным прогнозом на 2024 год.

В новом году средняя ежемесячная пенсия в Азербайджане составит 536 манатов, это на 9,2% больше по сравнению с утвержденным прогнозом на этот год.

Министр также сказал, что с начала 2024 года в Азербайджане предотвращены необоснованные расходы в пенсионной системе на общую сумму 955 млн манатов без учета индексации (1,263 млрд манатов с учетом индексации).

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