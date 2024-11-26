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Главком ВСУ анонсировал новое наступление Украины

20:23 1898

Украинская армия не только обороняется, но и планирует наступление, заявил на встрече с военными корреспондентами главком ВСУ Александр Сырский, передает в телеграм-канале блогер Кирилл Сазонов.

«Позиция Александра Сырского: мы должны остановить противника. Но победа невозможна, если ВСУ будут работать только в обороне. Должны перехватывать инициативу и контратаковать. Можем и будем. Где и кто — увидите», — написал Сазонов.

На Покровском и Кураховском направлениях сложилась тяжелая ситуация, но она «лучше, чем была неделю назад», передает военкор слова Сырского. Главком ВСУ признал, что в то время ситуация «действительно была критической», некоторые подразделения отступали и оставляли позиции, тогда была «действительно кризисная ситуация».

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