Главком ВСУ анонсировал новое наступление Украины

Украинская армия не только обороняется, но и планирует наступление, заявил на встрече с военными корреспондентами главком ВСУ Александр Сырский, передает в телеграм-канале блогер Кирилл Сазонов.

«Позиция Александра Сырского: мы должны остановить противника. Но победа невозможна, если ВСУ будут работать только в обороне. Должны перехватывать инициативу и контратаковать. Можем и будем. Где и кто — увидите», — написал Сазонов.

На Покровском и Кураховском направлениях сложилась тяжелая ситуация, но она «лучше, чем была неделю назад», передает военкор слова Сырского. Главком ВСУ признал, что в то время ситуация «действительно была критической», некоторые подразделения отступали и оставляли позиции, тогда была «действительно кризисная ситуация».