Чудовищный просчет украинской армии. Накануне масштабного наступления России
Последние данные указывают на то, что Россия намерена расширить масштабы наступательных операций на украинском фронте, готовясь к крупному наступлению не только в Донбассе и Харьковской области, но и в направлении Запорожья. О том, что ситуация на южном участке фронта становится опасной для украинской стороны, на днях сообщило издание The Economist.
По данным британского источника, Россия сосредоточила на этом направлении 130 тысяч военнослужащих и готовится атаковать город Запорожье, расположенный в 30 километрах от линии фронта.
Напомним, что в феврале 2022 года российская армия без серьезного сопротивления захватила значительную часть Запорожской области, включая Энергодар — город, где расположена одна из крупнейших АЭС Украины. The Economist подчеркивает, что Запорожье является одним из трех оставшихся в Украине центров тяжелой промышленности. Его потеря будет иметь критическое значение для выживания Украины «как функционирующего государства».
Согласно украинским СМИ, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский уже доложил президенту Владимиру Зеленскому о серьезной угрозе для украинских сил в Запорожье. В ответ Зеленский разместил сообщение в своем телеграм-канале: «Мы видим угрозы», — добавив, что «ВСУ контролируют ситуацию».
Однако сообщения с линии фронта ставят под сомнение способность украинской армии удерживать контроль над этим направлением. Российская армия уже предпринимает попытки продвижения из Донецкой области в сторону Запорожья, стремясь взять под контроль стратегически важный поселок Великая Новоселка.
Потеря этого населенного пункта приведет к тому, что основная снабженческая артерия украинской группировки в Донбассе окажется под контролем российских сил. По данным американского Института изучения войны (ISW), населенный пункт Великая Новоселка играет ключевую роль в снабжении украинских войск, ведущих бои в Донбассе. Обеспечение этих подразделений осуществляется через Великую Новоселку из городов Днепр и Запорожье.
Кадры с геолокацией от 24 ноября подтверждают, что подразделения 5-й танковой бригады российской армии уже находятся на восточной окраине населенного пункта. Эксперты ISW отмечают, что российская армия избегает прямого штурма Великой Новоселки, применяя тактику «мешка».
План состоит в том, чтобы окружить украинские силы с трех сторон, вынуждая их оставить позиции без боя. Одновременно бои разворачиваются на улице Победы в Курахово, что подтверждается видеоматериалами. Также российская армия пытается вытеснить ВСУ с трассы О0510, соединяющей Курахово и Великую Новоселку.
Украинские солдаты ожидают наступления на Запорожье с тревогой. Телеграм-канал «Военкоры русской весны» цитирует украинского лейтенанта с позывным «Алекс», который заявил: «Русские уже заходят в Великую Новоселку (Донецкая область)». Он предупреждает, что до границы Запорожской и Днепропетровской областей остается крайне небольшое расстояние. По его словам, оперативный провал на этом участке может привести к обходу украинских укреплений на Запорожском направлении.
Украинский военный эксперт Александр Коваленко, ранее воздерживавшийся от публичной критики командования, в своем сообщении в соцсетях назвал ситуацию вокруг Великой Новоселки крайне критической. «Россия продолжает наступление на Южном фронте, готовясь к полному захвату Великой Новоселки. Потеря этого населенного пункта станет самым серьезным провалом ВСУ в 2024 году. Более того, происходящее – это настоящий позор для украинской армии и ее командования», — написал эксперт.
По его словам, за два года украинское командование не предприняло никаких мер для создания укреплений и минирования территории вокруг Великой Новоселки. Это позволило российским войскам быстро продвигаться на южном фронте. Коваленко отметил, что у Украины было большое количество времени и достаточно ресурсов, чтобы превратить местность в мощный укрепрайон, заминировав все подходы. Это бы превратило наступление России в «мясорубку» с большим количеством потерь.
Однако ничего из этого не было предпринято, и теперь россияне быстро продвигаются. «Что тут скажешь… Так и вправду до Запорожья или Днепра дойдут. Обороны вокруг Великой Новоселки, судя по всему, за два года ни хрена не было сформировано. Именно той обороны, которую этот важный узловой центр на стыке Донецкой, Запорожской и Днепропетровской области заслуживал. Позор!», — пишет Коваленко.
По словам эксперта, события, которые сейчас происходят в районе Великой Новоселки, это самый серьезный провал в 2024 году. «По всем остальным направлениям события развиваются, хоть и негативно, но предсказуемо, а вот Великая Новоселка — это тотальный провал подготовки обороны, в которой враг должен был увязнуть, как в болоте, и каждый день умываться своей собственной кровью. Но этого не произошло», — пишет он.
Коваленко считает, что потеря Великой Новоселки будет намного более значимой, чем потеря Очеретино в Донецкой области в мае этого года.
Напоминаем, что украинская армия утратила контроль над Очеретино, которое является стратегически важным узлом связи, из-за халатности командования. Бригада, оборонявшая поселок, была выведена для ротации, а новые силы не были направлены на позиции. Российские войска, наблюдавшие за ситуацией с помощью дронов, быстро совершили атаку и заняли оставленные позиции практически без боя. Потеря Очеретино привела к обрушению обороны ВСУ в сторону Торецка, что позволило российским войскам захватить ряд населенных пунктов, включая сам Торецк.