Последние данные указывают на то, что Россия намерена расширить масштабы наступательных операций на украинском фронте, готовясь к крупному наступлению не только в Донбассе и Харьковской области, но и в направлении Запорожья. О том, что ситуация на южном участке фронта становится опасной для украинской стороны, на днях сообщило издание The Economist. По данным британского источника, Россия сосредоточила на этом направлении 130 тысяч военнослужащих и готовится атаковать город Запорожье, расположенный в 30 километрах от линии фронта.

Напомним, что в феврале 2022 года российская армия без серьезного сопротивления захватила значительную часть Запорожской области, включая Энергодар — город, где расположена одна из крупнейших АЭС Украины. The Economist подчеркивает, что Запорожье является одним из трех оставшихся в Украине центров тяжелой промышленности. Его потеря будет иметь критическое значение для выживания Украины «как функционирующего государства». Согласно украинским СМИ, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский уже доложил президенту Владимиру Зеленскому о серьезной угрозе для украинских сил в Запорожье. В ответ Зеленский разместил сообщение в своем телеграм-канале: «Мы видим угрозы», — добавив, что «ВСУ контролируют ситуацию». Однако сообщения с линии фронта ставят под сомнение способность украинской армии удерживать контроль над этим направлением. Российская армия уже предпринимает попытки продвижения из Донецкой области в сторону Запорожья, стремясь взять под контроль стратегически важный поселок Великая Новоселка.

Потеря этого населенного пункта приведет к тому, что основная снабженческая артерия украинской группировки в Донбассе окажется под контролем российских сил. По данным американского Института изучения войны (ISW), населенный пункт Великая Новоселка играет ключевую роль в снабжении украинских войск, ведущих бои в Донбассе. Обеспечение этих подразделений осуществляется через Великую Новоселку из городов Днепр и Запорожье. Кадры с геолокацией от 24 ноября подтверждают, что подразделения 5-й танковой бригады российской армии уже находятся на восточной окраине населенного пункта. Эксперты ISW отмечают, что российская армия избегает прямого штурма Великой Новоселки, применяя тактику «мешка». План состоит в том, чтобы окружить украинские силы с трех сторон, вынуждая их оставить позиции без боя. Одновременно бои разворачиваются на улице Победы в Курахово, что подтверждается видеоматериалами. Также российская армия пытается вытеснить ВСУ с трассы О0510, соединяющей Курахово и Великую Новоселку.

Украинские солдаты ожидают наступления на Запорожье с тревогой. Телеграм-канал «Военкоры русской весны» цитирует украинского лейтенанта с позывным «Алекс», который заявил: «Русские уже заходят в Великую Новоселку (Донецкая область)». Он предупреждает, что до границы Запорожской и Днепропетровской областей остается крайне небольшое расстояние. По его словам, оперативный провал на этом участке может привести к обходу украинских укреплений на Запорожском направлении. Украинский военный эксперт Александр Коваленко, ранее воздерживавшийся от публичной критики командования, в своем сообщении в соцсетях назвал ситуацию вокруг Великой Новоселки крайне критической. «Россия продолжает наступление на Южном фронте, готовясь к полному захвату Великой Новоселки. Потеря этого населенного пункта станет самым серьезным провалом ВСУ в 2024 году. Более того, происходящее – это настоящий позор для украинской армии и ее командования», — написал эксперт. По его словам, за два года украинское командование не предприняло никаких мер для создания укреплений и минирования территории вокруг Великой Новоселки. Это позволило российским войскам быстро продвигаться на южном фронте. Коваленко отметил, что у Украины было большое количество времени и достаточно ресурсов, чтобы превратить местность в мощный укрепрайон, заминировав все подходы. Это бы превратило наступление России в «мясорубку» с большим количеством потерь.