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НАТО призывает помочь Украине как можно скорее

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Парламентская ассамблея НАТО в резолюции, принятой на заседании в Монреале 25 ноября, призвала правительства стран НАТО не ослаблять поддержку Украины, в частности, «увеличить политические и практические усилия, чтобы помочь Украине получить приглашение и стать 33-й страной-членом НАТО как можно быстрее». Об этом информирует «Голос Америки».

В резолюции выражается поддержка плану победы, представленному ранее президентом Украины Владимиром Зеленским. Один из пунктов этого плана предусматривает формальное приглашение Украины в НАТО.

По данным источников, в непубличном приложении к нему говорится также о запросе Украины на поставки американских крылатых ракет «Томагавк» с радиусом действия до 1600 или 2500 км (в зависимости от типа). В самой резолюции Парламентской ассамблеи НАТО о ракетах «Томагавк» не говорится, однако выражается поддержка поставок Украине систем ПВО, дальнобойных высокоточных ракетных систем и боевых истребителей. Также в документе выражается поддержка ударам по военным объектам на территории России с использованием западного оружия в целях самообороны.

К следующему саммиту НАТО, сказано в документе, союз должен подготовить проект общей стратегической доктрины в отношении России, в которой должен быть сделан акцент на способность противостоять Москве военным путём и на расширение санкционного режима с целью подорвать её способность вести агрессивные войны.

«Голос Америки» отмечает, что документ носит рекомендательный характер и не обязателен к исполнению. Он принят на фоне нового обострения ситуации в связи с войной в Украине после того, как США и их союзники дали разрешение на удары дальнобойным оружием по территории России, а российские военные нанесли удар, как утверждается, ракетой средней дальности «Орешник» по заводу «Южмаш» в городе Днепр.

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