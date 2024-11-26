В Иране землетрясение. Почувствовали и в Азербайджане

На территории Ирана зафиксировано землетрясение, которое ощутили и соседние страны.

Эпицентр землетрясения находился в 67 км к западу от города Ахар на глубине 10 км. Магнитуда в эпицентре достигла 6 баллов.

В Республиканском центре сейсмологической службы при НАНА заявили, что землетрясение ощущалось в Ордубадском районе. Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 20:50 по бакинскому времени в 50 км к юго-востоку от Ордубадской станции на территории Ирана. В городе Ордубаде землетрясение ощущалось силой до 3 баллов.