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В Иране землетрясение. Почувствовали и в Азербайджане

21:48 1157

На территории Ирана зафиксировано землетрясение, которое ощутили и соседние страны.

Эпицентр землетрясения находился в 67 км к западу от города Ахар на глубине 10 км. Магнитуда в эпицентре достигла 6 баллов.

В Республиканском центре сейсмологической службы при НАНА заявили, что землетрясение ощущалось в Ордубадском районе. Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 20:50 по бакинскому времени в 50 км к юго-востоку от Ордубадской станции на территории Ирана. В городе Ордубаде землетрясение ощущалось силой до 3 баллов.

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