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G7 обещает: Иран не должен получить ядерное оружие

21:58 540

Страны Группы семи (G7) подтвердили решимость не дать Ирану получить ядерное оружие. Об этом говорится в проекте заявления по итогам министерской встречи Группы семи в Италии.

«Мы подтверждаем нашу решимость, что Иран никогда не должен разработать или заполучить ядерное оружие. Мы продолжим работать между собой, а также с другими международными партнерами, чтобы противостоять ядерной эскалации Ирана, - отмечается в проекте документа. - Иран должен прекратить и обратить вспять ядерную деятельность, которая не имеет убедительного гражданского обоснования, и сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии без дальнейшего промедления».

Министры G7 назвали дипломатию наилучшим инструментом «для решения этой проблемы».

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