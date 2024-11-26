Украинцы за переговоры с Россией
22:03 1241
Большинство опрошенных украинцев (64%) заявили, что поддерживают начало переговоров о «заморозке боевых действий», потому что Украина уже понесла большие потери. 31% не поддерживают.
Таковы результаты опроса Центра «Социальный мониторинг». Их приводит издание «Страна».
39% респондентов заявили, что победой в войне должен стать выход на международно признанные границы страны 1991 года. Но 56% с этим не согласны.
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