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Российские спецслужбы бьют в набат. Какая опасность при Трампе для СССР?

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Георгий Бовт, автор haqqin.az
22:18 2019

НАТО стремится расширить возможности в Черном море и ищет доступ к Каспию, заявил директор ФСБ России Александр Бортников на проходящем в Москве ХХ заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ. В свою очередь глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин предупредил, что страны Запада, «не успокоившись на Украине», «будут стараться создать хаос на территории стран СНГ». Чего ждать, к чему готовиться?

Нарышкин предупреждает: Запад не остановится на Украине

Хотя будущий президент США Дональд Трамп еще не сформировал свою внешнеполитическую команду, в целом от него ожидают частичного возврата к своего рода «нео-изоляционистской политике», с акцентом в первую очередь на внутриамериканские проблемы, плюс борьба с нелегальной иммиграцией. Пространство СНГ не будет являться приоритетной сферой интересов республиканской администрации. Сосредоточившись в ближайшее время на разрешении украинского кризиса – если тут вообще чего-то удастся достичь – Белый дом может отодвинуть на второй план и выстраивание отношений с Центральной Азией, и окончательное урегулирование азербайджано-армянских отношений.

Трамп вряд ли, скажем, озаботится организацией нового саммита США и пяти центральноазиатских стран, как это впервые в истории сделал Байден в сентябре 2023 года. Но также и традиционно сильное армянское лобби в Америке наверняка будет постоянно теребить Белый дом с целью поддержать Ереван. Полного «ухода» из Армении Америки ждать не стоит. Да и ЕС продолжит политику на мягкую «евроинтеграцию» этой страны в отдаленном будущем.

Вопросы санкционной политики в отношении России и борьба с обходом антироссийских санкций останется приоритетом и для новой администрации, тут можно даже, наоборот, ждать усиления вторичных санкций. Однако, скажем, традиционно важные для демократов «гуманитарные вопросы», вопросы прав человека для республиканской администрации в приоритете уже не будут.

При Трампе саммита центральноазиатских государств больше не будет

В то же время, говоря о внешней политике тех же США, следует воспринимать ее как многофакторную, где свою определенную роль играют не только госструктуры (Госдепартамент и Агентство международной помощи), но и негосударственные. Также и Евросоюз, и НАТО в целом продолжат развивать свой стратегический курс на пространстве СНГ, который направлен на минимизацию влияния Москвы. Например, через финансовую поддержку многочисленных НКО.

Скажем, в Грузии, где сейчас идут антиправительственные беспорядки «проевропейского» толка, работает не менее 10 тыс. НКО. В бюджете ЕС в рамках соответствующей статьи «поддержки демократии» Грузия по объемам выделяемых денег находится на одном из первых мест. В повестке многих таких НКО содержатся требования в том числе присоединиться к антироссийским санкциям и поддерживать евроатлантический вектор развития страны.

В Молдове, где недавно с небольшим перевесом победили сторонники евроинтеграции, зарегистрированы не менее 8 тысяч НКО. В Армении с населением менее 3 млн человек действуют более 9 тыс. НКО, по одной на каждые триста человек. Значительная часть армянских НКО также имеет внешнее, а именно западное финансирование. Все это примеры работы «мягкой силы» на постсоветском пространстве. Она сохранится вне зависимости от того, какие приоритеты ставит та или иная американская администрация.

Но Америка не уйдет из Армении

Интерес НАТО к региону Черного и Каспийского морей, резко повысившийся после начала войны на Украине, также носит долгосрочный характер. Тем более на фоне обозначившегося сближения России и Ирана. Как заявил недавно адмирал Тони Рэдакин, начальник штаба обороны Великобритании, «поток иранского оружия для войны России на Украине демонстрирует, что в вопросах обороны нет простого географического различия». В США теперь также военное командование склонно рассматривать самую крайнюю точку «черноморской границы» НАТО как южную береговую линию Каспийского моря.

Хотя в последней редакции Стратегии национальной безопасности США, а также Стратегии США по Центральной Азии и последней версии Стратегической концепции НАТО Каспийское море не упоминалось ни разу. Теперь эту ситуацию, есть ощущение, будут активно выправлять. В том числе на фоне (и с учетом) перестройки маршрутов поставок углеводородов в Европу, а также активного использования Россией сил Каспийской военной флотилии для ударов по Украине.

Главная стратегическая цель США касательно Каспия, как она формулируется разными «мозговыми трестами» в Америке и доносится до структур исполнительной власти, должна заключаться в том, чтобы «помочь региональным партнерам поддерживать баланс между пятью каспийскими державами, чтобы ни одна страна (Иран или Россия) не имела подавляющей морской мощи в регионе».

На тактическом уровне главной целью США в Каспийском море провозглашается помощь дружественным странам в защите своих морских границ, жизненно важной энергетической инфраструктуры, пресечении потока террористов и наркотиков. В то же время есть и понимание ограниченности возможностей США в регионе. Впрочем, задачи ставятся на долгосрочную перспективу.

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