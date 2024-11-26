Все больше военной помощи Украине
22:20 1201
Администрация президента США Джо Байдена продолжит усилия по наращиванию военной помощи Киеву, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.
«Мы продолжим усилия по наращиванию военной помощи Украине, чтобы укрепить ее обороноспособность», - сказал Блинкен на пресс-конференции в Италии.
По его словам, такие действия помогут Киеву «ответить на проводимую Россией эскалацию».
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!