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Все больше военной помощи Украине

22:20 1201

Администрация президента США Джо Байдена продолжит усилия по наращиванию военной помощи Киеву, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.

«Мы продолжим усилия по наращиванию военной помощи Украине, чтобы укрепить ее обороноспособность», - сказал Блинкен на пресс-конференции в Италии.

По его словам, такие действия помогут Киеву «ответить на проводимую Россией эскалацию».

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