Все больше военной помощи Украине

Администрация президента США Джо Байдена продолжит усилия по наращиванию военной помощи Киеву, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.

«Мы продолжим усилия по наращиванию военной помощи Украине, чтобы укрепить ее обороноспособность», - сказал Блинкен на пресс-конференции в Италии.

По его словам, такие действия помогут Киеву «ответить на проводимую Россией эскалацию».