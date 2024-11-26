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Америка разрешила Турции развернуть российское оружие

22:57 1604

У США больше нет возражений относительно использования Турцией приобретенных у России ЗРС С-400. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер.

«В ходе наших последних встреч [с американской стороной] мы отвергли то, что они хотели от нас в контексте С-400. Теперь у американцев нет возражений на этот счет. Мы определили районы, где сможем использовать С-400, все готово. Нужен только приказ с нашей стороны, и системы будут направлены в эти районы. Комплекс будет развернут примерно за 12 часов до состояния, когда мы можем его применять», - сказал турецкий министр.

Гюлер также заявил, что Турция вновь направила США запрос на получение непоставленных ей истребителей F-35, поскольку мнение Вашингтона по этому вопросу изменилось. 

«У нас там [в США] 6 самолетов F-35. Теперь, когда они увидели, что мы делаем [турецкий истребитель пятого поколения] Kaan, их настрой изменился. Говорят, что могут передать самолеты. Мы повторно направили им предложение о приобретении F-35», - приводит слова министра агентство IHA.

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