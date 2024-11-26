Литва готова арестовать Нетаньяху

Министерство юстиции Литвы сообщило, что литовские власти выполнят постановление Международного уголовного суда об аресте премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, если тот окажется на литовской территории.

«Ордера на арест, выданные МУС для всех государств - членов Римского статута, включая Литву, являются обязательными и подлежат исполнению. Литовские учреждения, поскольку они принадлежат к системе правового государства, не ставят под сомнение решения судов и исполняют их», – говорится в комментарии, который цитирует Delfi.

Такой же ответ был получен из канцелярии президента: «Литва последовательно поддерживает деятельность МУС, уважает его независимость и беспристрастность. Решения суда обязательны для стран-членов. После выдачи судом ордера на арест его исполнение обязательно во всех странах Римского статута МУС или в тех странах или территориях, которые признают юрисдикцию МУС».