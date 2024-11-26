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«Орешник» был без взрывчатки

23:24 634

У новой российской ракеты «Орешник», которой, по словам президента РФ Владимира Путина, Россия обстреляла украинский Днепр, была боеголовка без взрывчатки, пишет Reuters со ссылкой на два высокопоставленных источника в украинском правительстве.

Агентство указывает, что их комментарии подтверждают описание Кремлем применения этого оружия в качестве предупреждения Западу после того, как США и Великобритания разрешили Украине выпустить свои ракеты по территории России.

Один из источников сообщил, что ракета несла макетные боеголовки, и назвал причиненный ущерб «довольно небольшим».

Второй источник подтвердил: «В данном случае (ракета) была без взрывчатки... Не было никаких взрывов, как мы ожидали. Что-то было, но не очень большое».

По словам экспертов, исключение взрывчатых веществ из «головной части» — теплозащищенной части ракеты, несущей боеголовку — оставляет место для приборов, которые страны, испытывающие ракетные конструкции, могут использовать для оценки характеристик.

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