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Европарламент вызывает гендиректора TikTok

из-за победы ультраправого на выборах в Румынии
23:32 253

Гендиректора TikTok вызвали в Европарламент, чтобы он ответил на вопросы о роли платформы в президентских выборах в Румынии.

«Радио Свобода» напоминает, что в первом туре победил популярный тиктокер и ультраправый популист Кэлин Джорджеску.

Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску к тому же популярный тиктокер

Исследователи заявили о скрытой активности на тысячах фейковых аккаунтов в преддверии голосования. Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, который также участвовал в президентских выборах, но не прошел во второй тур, заявил, что необходимо проверить финансирование кампании Джорджеску в TikTok.

У Джорджеску не было партийной поддержки, и опросы не выявили его популярности – теперь исследователи сосредоточились на крупной кампании в TikTok, которую он вел в дни, предшествовавшие выборам. Исследователи утверждают, что TikTok должен был увидеть «волну тысяч фейковых аккаунтов».

«Мы призываем генерального директора TikTok выступить и гарантировать, что его платформа не нарушает Закон о цифровых услугах», – заявила депутат Европарламента Валери Хайер.

TikTok отказался комментировать свою возможную роль в румынских выборах. Владельцем Tik Tok является китайская компания ByteDance.

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