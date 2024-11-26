Трамп думает о прямых переговорах с товарищем Кимом

Команда избранного президента США Дональда Трампа рассматривает проведение прямых переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Подобный шаг, по мнению команды республиканца, может снизить риск вооруженного конфликта, полагают источники. Как отмечает агентство, окончательного решения по этому вопросу Трамп пока не принял.

В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый саммит США и КНДР. В феврале 2019 года Трамп и Ким Чен Ын встретились во второй раз в Ханое, однако после нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ. 30 июня 2019 года состоялась третья встреча Трампа и Ким Чен Ына, она прошла в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея. 5 октября 2019 года представители США и КНДР встретились в Швеции на рабочем уровне, но эти переговоры закончились безрезультатно.