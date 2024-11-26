Турция помогла задержать убийц раввина Когана

Об этом говорится в заявлении эмиратского внешнеполитического ведомства.

Объединенные Арабские Эмираты поблагодарили власти Турции за помощь в задержании подозреваемых в убийстве израильского раввина и посланника иудейского религиозного движения «Хабад» Цви Когана.

«Объединенные Арабские Эмираты искренне соболезнуют семье Цви Когана... Министерство иностранных дел также выразило искреннюю благодарность властям Турецкой Республики за сотрудничество в задержании преступников», - указано в заявлении.

В воскресенье канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что проживавший в ОАЭ эмиссар движения «Хабад» был убит. Согласно заявлению канцелярии, тело Когана, который пропал 21 ноября, обнаружили эмиратские службы безопасности. Цви Коган, гражданин Израиля и Молдовы, жил в Абу-Даби с тех пор, как Израиль и ОАЭ установили дипломатические отношения в конце 2020 года.

Накануне Министерство внутренних дел ОАЭ сообщило об аресте троих граждан Узбекистана, подозреваемых в убийстве Когана.

Израильские СМИ пишут, что подозреваемые в убийстве Когана были задержаны в аэропорту Стамбула. Затем турецкие власти передали их Эмиратам.