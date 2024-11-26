Переданные Киевом Москве бомбардировщики теперь бьют по Украине

На боевом дежурстве в российской армии стоит не меньше девяти стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС, переданных Москве Украиной. Об этом говорится в расследовании программы «Схемы» украинской службы «Радио Свобода».

Бомбардировщики достались Украине после развала Советского Союза. 8 Ту-160, 3 Ту-95МС и 575 крылатых ракет Х-55 были переданы России в обмен на списание долга за газ в 1999 году. С российской стороны межправительственное соглашение подписывал премьер-министр Владимир Путин.

В расследовании говорится, что договор был подписан украинской стороной без одобрения Верховной рады. Парламентская следственная комиссия позже заявила, что стоимость переданной военной техники была занижена в несколько раз: сумма списанного долга составляла 275 миллионов долларов США. Москва хотела получить больше самолетов, но против резко выступили Соединенные Штаты, рассказывало «Радио Свобода». Остальные доставшиеся Украине стратегические бомбардировщики, 11 Ту-160 и 18 Ту-95, были разрезаны на металлолом или поставлены в музеи.

Ракеты Х-55 активно применяются российской армией войне в Украине. Российские стратегические бомбардировщики атакуют цели на территории страны, отмечает «Радио Свобода».