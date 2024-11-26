Вице-президент президенту: «Убьешь меня – сдохнешь сам!»

Когда решался вопрос о том, кто сменит на президентском посту в Филиппинах Родриго Дутерте, чей конституционный срок в 2022 году подходил к концу, кому-то в голову пришла гениальная идея. А не избрать ли преемника на лозунгах национального примирения? Действительно, одним из основных кандидатов был Фердинанд Маркос-младший, представитель старого политического клана; его отец был президентом с 1965 по 1986 год. В хорошем политическом возрасте была и дочь уходящего президента Родриго Дутерте - Сара.

Семьи Дутерте и Маркосов еще с тех самых 60-х то сотрудничали, то враждовали: Маркосы влиятельны на севере страны, Дутерте – на южном острове Миндао. Взаимная поддержка почти гарантировала высокий электоральный результат обоим. Филиппинские президент и вице-президент избираются не вместе, как в США, а по отдельности, но тактика объединения дала победные плоды обоим. Казалось бы, что может быть прекрасней? Тандем выходцев из ведущих политических семей символизировал наступление эры гармонии в отношениях между этими филиппинскими Монтекки и Капулетти. Сара Дутерте, помимо обязанностей вице-президента, возглавила Министерство образования. Но идиллия царила недолго. Маркос-младший не препятствовал выяснению злоупотреблений Родриго Дутерте, который в бытность президентом подстрекал неправовые расправы с заподозренными в наркоторговле. В ответ бывший президент обвинил нынешнего в том, что тот сам является наркоманом. На одном из таких мероприятий, где папа, известный любовью к скандальным заявлениям, был вместе с дочерью, которая весело смеялась, реагируя на его слова в адрес Фердинанда Маркоса. Это, в свою очередь, вызвало резкую реакцию жены Маркоса Лизы Аранета-Маркос: дескать, мы ее на помойке нашли, а она нам фигвамы рисует. Сара подала в отставку с поста министра образования, но тут же началось расследование ее возможных злоупотреблений в этой должности.