Вице-президент президенту: «Убьешь меня – сдохнешь сам!»
Когда решался вопрос о том, кто сменит на президентском посту в Филиппинах Родриго Дутерте, чей конституционный срок в 2022 году подходил к концу, кому-то в голову пришла гениальная идея. А не избрать ли преемника на лозунгах национального примирения?
Действительно, одним из основных кандидатов был Фердинанд Маркос-младший, представитель старого политического клана; его отец был президентом с 1965 по 1986 год. В хорошем политическом возрасте была и дочь уходящего президента Родриго Дутерте - Сара.
Семьи Дутерте и Маркосов еще с тех самых 60-х то сотрудничали, то враждовали: Маркосы влиятельны на севере страны, Дутерте – на южном острове Миндао. Взаимная поддержка почти гарантировала высокий электоральный результат обоим. Филиппинские президент и вице-президент избираются не вместе, как в США, а по отдельности, но тактика объединения дала победные плоды обоим.
Казалось бы, что может быть прекрасней? Тандем выходцев из ведущих политических семей символизировал наступление эры гармонии в отношениях между этими филиппинскими Монтекки и Капулетти. Сара Дутерте, помимо обязанностей вице-президента, возглавила Министерство образования. Но идиллия царила недолго.
Маркос-младший не препятствовал выяснению злоупотреблений Родриго Дутерте, который в бытность президентом подстрекал неправовые расправы с заподозренными в наркоторговле. В ответ бывший президент обвинил нынешнего в том, что тот сам является наркоманом. На одном из таких мероприятий, где папа, известный любовью к скандальным заявлениям, был вместе с дочерью, которая весело смеялась, реагируя на его слова в адрес Фердинанда Маркоса. Это, в свою очередь, вызвало резкую реакцию жены Маркоса Лизы Аранета-Маркос: дескать, мы ее на помойке нашли, а она нам фигвамы рисует. Сара подала в отставку с поста министра образования, но тут же началось расследование ее возможных злоупотреблений в этой должности.
В рамках расследования прокуроры попытались вызвать на допрос главу администрации вице-президента Зулейку Лопес, но та отказалась, за что была арестована. Это разъярило Сару Дутерте, которая унаследовала от отца вспыльчивый характер и злой язык. Она созвала пресс-конференцию, на которой обвинила семейство Маркосов в убийстве лидера оппозиции в 1986 году, после чего последовали массовые волнения, и Маркосам пришлось сбежать из страны.
Вице-президент при этом открыто намекнула, что тоже может стать жертвой этой семейки. И чтобы предотвратить такой исход, она заявила, что наняла киллера на случай, если ее убьют: «Это не шутка. Я уже заключила сделку. Я сказала ему не останавливаться, пока он не убьет их всех. Он согласился». «Их всех» — это президента Маркоса, его жену и спикера парламента, который грозит начать в отношении нее, Сары Дутерте, процедуру импичмента.
Охрану президента усилили, сам Маркос-младший выступил с заявлением, что «даст отпор», но вообще вся история поражает своей дикостью. И пока не понятно, какой из нее выход. Следующие президентские выборы аж в 2028 году. Дальнейшее преследование семьи Дутерте может привести к выступлениям на их «родовом» острове Миндао, среди 37-миллионного населения которого много мусульман и в целом не очень лояльные настроения.
Монтекки и Капулетти снова взялись за свое.