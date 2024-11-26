Вайдотас Малинионис: «Российские спецслужбы совершили теракт в Литве»

Власти Литвы начали официальное расследование причин крушения грузового самолета компании DHL под Вильнюсом. Отметим, что борт, вылетевший из Лейпцига, принадлежал испанской авиакомпании Swiftair, был зафрахтован компанией DHL и разбился недалеко от аэропорта столицы Литвы, рядом с жилым домом.

- В логистическом центре DHL Лейпцига, откуда грузы попали в самолет, уже началось расследование. Ранее этот склад уже был объектом предполагаемой диверсионной операции с применением бомбы, упакованной под стандартный груз. Ваша версия крушения самолета под Вильнюсом?

- Одна поправка: самолет упал не около, а в черте литовской столицы, ведь аэропорт Вильнюса расположен непосредственно в городе. Самолет стал падать примерно с двухсотметровой высоты, пилоты сумели сбросить скорость до 200 километров в час. На земле борт одним крылом задел жилой дом, в котором, по счастью, никто не пострадал, хотя сам дом разрушен. Один пилот погиб, трое других доставлены в госпиталь, их состояние стабильное. Среди пилотов граждане ФРГ, Испании и Литвы.

Пока нет полной ясности, что именно произошло. Соответствующие службы Литвы, а также эксперты Межгосударственного авиационного комитета ведут расследование. В ближайшее время они допросят выживших пилотов, после чего, думаю, картина прояснится. У нас есть записи разговора пилотов и диспетчеров аэропорта Вильнюс. Никаких сообщений о неисправностях или тревожной ситуации на борту не поступало. Самолет, что называется, провалился во время снижения, не сумев дотянуть до посадочной полосы аэропорта Вильнюс.

- Показатели датчиков «Боинга» в норме, никаких предупреждений о технических неисправностях нет, а самолет вдруг начинает пикировать. Что это может быть?

- Лично мое мнение, что это с большой степенью вероятности мог быть террористический акт, организованный российскими спецслужбами. Похожий инцидент был зафиксирован пару месяцев назад, когда самовоспламенилась одна из посылок, которую должны были загрузить на борт такого же борта DHL, следовавшего из Вильнюса в Лейпциг. По счастливой случайности вылет запаздывал, и вещество загорелось в здании вильнюсского аэропорта, а не в самолете. Как заявили тогда представители ФРГ, это была гибридная атака, организованная спецслужбами России. Очень похоже, что нынешний инцидент - из той же категории гибридных войн.

- Какими могут быть ответные действия Литвы и НАТО, если подтвердится версия теракта?

- Полагаю, будут предприняты чрезвычайные меры безопасности. Думаю, Москва получит адекватный ответ на гибридную атаку, которой, кстати, Литва подвергается не впервые. К примеру, недавно были обрублены два проложенные по дну Балтийского моря кабеля, которые очень важны для передачи данных. Один из них шел из Литвы в Швецию, второй - из Финляндии в Германию. Кабели повредил корабль, шедший под китайским флагом, однако капитаном судна был гражданин Российской Федерации. Лично у меня нет сомнений в том, что речь идет о гибридной операции.

- Но ведь и Германия все чаще становится объектом атак российских спецслужб…

- Это так. Предпринимались попытки отравить водопровод на одной из военных баз США в Германии, был запущен дрон по Центру подготовки украинских военнослужащих в одном из городов ФРГ, была попытка Кремля убить Армина Паппергера, генерального директора компании, производящей для Украины артиллерийские снаряды и военную технику…

Возвращаясь же к последнему инциденту, хочу отметить, что за последние несколько недель СМИ не раз сообщали о взрывах именно в европейских логистических центрах компании DHL. Западные спецслужбы сообщали, что российские агенты отправили через DHL под видом посылок два зажигательных устройства, которые загорелись в логистических центрах в Германии и Великобритании. Расследование случаев возгорания посылок в центрах DHL в Лейпциге и Бирмингеме показало, что эти устройства должны были сработать в самолетах, следующих в США и Канаду. Службы безопасности считают, что это была подготовка к более масштабной диверсии в отношении США и ведущих европейских стран.

- Многие эксперты в Европе не исключают, что ответом на данное ВСУ президентом Байденом разрешение бить вглубь российской территории может стать удар или диверсия Москвы в отношении одной из стран Балтии. Что думают по этому поводу в Литве?

- Конечно, на этот счет в литовском обществе есть определенная доля настороженности и даже некоторое волнение. Но я бы не сказал, что это паника или что-то похожее на нее. Понятно, что, угрожая ударом по странам Балтии, Россия пытается ослабить помощь Запада Украине, используя методы запугивания и элементы гибридной войны. В частности, Россия вновь разыгрывает карту ядерного удара все с той же целью - запугать США и Европу. Если бы западные партнеры вовремя и в полном объеме оказали военную поддержку Киеву, украинцы вернули бы свои земли еще в конце 2022 года. Но этого не произошло.