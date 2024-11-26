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Орбан анонсировал «фантастические» события

01:23 430

Следующий, 2025 год, будет «фантастическим», если он станет «годом мира», считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Мы готовы», — написал Орбан в соцсети Facebook.

Он отметил, что от войны в Украине страдает не только венгерская экономика, но и вся европейская. «Если Европа продолжит представлять свое будущее в контексте войны, это будет иметь очевидные последствия и для Венгрии. С другой стороны, если мировая экономика и мировая политика повернутся в сторону мира, это откроет более широкие возможности и для венгерской экономики», — уверяет премьер.

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