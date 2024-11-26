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В России самолет перепутали с украинским беспилотником и открыли огонь

01:37 216

В Башкортостане открыли огонь по российскому самолету Ан-2, приняв его за украинский беспилотный летательный аппарат.

В региональных Telegram-каналах Башкортостана распространилось видео с якобы пролетом украинского беспилотника над нефтехимическим предприятием в Салавате. Сообщалось, что в городе действует ПВО. Однако сообщения об угрозе атаки дронов опроверг ТАСС, ссылаясь на Госкомитет Башкортостана по чрезвычайным ситуациям. С беспилотником перепутали пролетавший над городом самолет Ан-2.

Инцидент произошел в городе Салават. Местные власти объявили воздушную тревогу, когда самолет залетел в «запретную зону». Охрана нефтеперерабатывающего завода открыла по нему огонь. В результате самолет изменил траекторию полета и скрылся.

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