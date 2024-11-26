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«Газпром» готов к прекращению поставок газа через Украину

02:06 382

Базовый сценарий «Газпрома» по транзиту через Украину предполагает, что он в 2025 году осуществляться не будет. Об этом пишут Reuters и Bloomberg со ссылкой на разрабатываемый внутренний план компании на следующий год и источники.

План предполагает, что после 31 декабря газ в Европу через Украину не поступит. Этот план еще не одобрен высшим руководством, подчеркивает агентство.

Действие контракта на транзит газа, заключенного в 2019 году Москвой и Киевом, истекает в конце 2024 года. Украинские власти не раз исключали продление соглашения с «Газпромом». В Евросоюзе говорили, что также не заинтересованы в этом. Тем самым будет положен конец более чем полувековым поставкам газа из Сибири на рынки Центральной Европы, которые начались в советские времена и были стабильным источником доходов российского бюджета.

По сведениям Financial Times, власти европейских стран ожидают проблем с поставками газа в зимний период. Пока хранилища заполнены, но «произойти может все что угодно; достаточно нескольких перебоев с поставками, и все может пойти ужасно плохо», рассказал газете один из трейдеров. Bloomberg предупреждал о надвигающемся на Европу газовом кризисе, поскольку из-за необычно холодного сезона запас топлива в хранилищах сокращается быстрее, чем обычно за прошлые пять лет.

«Нет никаких оправданий, ЕС может обойтись без этого российского газа. Это политический выбор, и он опасен», — предупредила еврокомиссар Кадри Симсон в середине октября.

Россия за январь — октябрь 2024 года нарастила экспорт трубопроводного газа в Европу более чем на 15%, до 26,52 млрд куб. м, подсчитал ранее ТАСС на основе ежедневных данных «Газпрома». Европа также импортирует российский СПГ морским путем и не вводит санкции, как в случае с нефтью. При этом ЕС заявлял о планах отказаться от российского газа к 2027 году.

Поставки российского газа в Европу через Украину невелики. Россия поставила около 15 млрд кубометров газа через Украину в 2023 году — 8% от пиковых потоков российского газа в Европу по различным маршрутам в 2018–2019 годах. Советский трубопровод Уренгой-Помары-Ужгород поставляет газ из Сибири через город Суджа в Курской области России. Затем поставки шли через Украину в Словакию.

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