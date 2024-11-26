Сирии тоже досталось: Израиль разбомбил КПП

Израильские ВС нанесли удары по контрольно-пропускным пунктам на сирийско-ливанской границе, сообщило агентство SANA.

По его сведениям, атаке подверглись по меньшей мере два КПП - Эд-Дабусия (в сирийской провинции Хомс) и Эль-Арида (в сирийской провинции Тартус). Информация о последствиях обстрелов уточняется.

Согласно данным радиостанции Sham FM, целью ударов на КПП Эд-Дабусия был мост, связывающий территории Сирии и Ливана. По утверждению телеканала Al Mayadeen, вследствие атак ВС Израиля все погранпереходы на сирийско-ливанской границе прекратили свою работу.