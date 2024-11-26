Лавров о российско-украинской войне: До урегулирования еще очень далеко

«Судя по тому, что происходит «на поле боя», мы пока очень далеки от политико-дипломатического урегулирования кризиса. Вашингтон и его сателлиты по-прежнему одержимы идеей нанесения России стратегического поражения. Чтобы приблизиться к этой иллюзорной цели, они готовы на многое», - сказал Лавров в интервью «Российской газете».

Российский министр заявил, что «эскалационным шагом стало нанесение ракетных ударов вглубь территории нашей страны»: «Все наши предупреждения о том, что на эти неприемлемые действия будет дан адекватный ответ, были проигнорированы».

Глава МИД РФ «уверен, что все ответственные за нанесение ущерба гражданам и инфраструктуре России понесут заслуженное наказание. Никакая эскалация со стороны противника не заставит нас отступиться от достижения целей специальной военной операции».