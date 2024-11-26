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Словесная дуэль депутата и министра в Милли Меджлисе

02:52 471

Депутат Сиявуш Новрузов во время обсуждения законопроекта «О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2025 год» на пленарном заседании Милли Меджлиса выразил недовольство исполнением Министерством труда и социальной защиты населения программы самозанятости.

Депутат заявил, что «...программа самозанятости – это очень хорошо. Но есть проблемы в ее реализации. Поступает много жалоб, касающиеся сельского хозяйства. Сельчанам выдают больной крупный рогатый скот, который погибает спустя несколько дней. А второго шанса получить скот у гражданина нет...».

На это министр труда Сахиль Бабаев посоветовал депутату «не распространять непроверенную информацию». По его словам, каждое животное при выдаче гражданину снимается на камеру, информация публикуется на соответствующем сайте. «Там же размещены сертификаты Агентства пищевой безопасности относительно болезней, здоровья, ветеринарии. Гражданин, зайдя на сайт и указав свое имя и фамилию, может просмотреть размещенные видео».

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