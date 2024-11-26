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Неизвестные дроны над американскими авиабазами в Британии

03:14 166

Британские военные эксперты пытаются установить, кто мог запустить несколько дронов около трех военных баз на территории Великобритании, которые используют Военно-воздушные силы США.

BBC передает, что в расследовании принимают участие около 60 сотрудников Королевских ВВС Великобритании.

На прошлой неделе беспилотники были зафиксированы в районе баз Лейкенхит и Милденхолл в графстве Суффолк, а также около базы Фелтвелл в соседнем Норфолке. После этого военные засекли еще несколько дронов в течение минувшей ночи.

По данным американских ВВС, размер аппаратов небольшой, их было не слишком много. Официальный представитель ВВС США заявил, что полеты дронов «никак не повлияли на местных жителей и инфраструктуру и устройства не были идентифицированы как враждебные».

Однако, по сведениям BBC, военные опасаются, что за полетами дронов может стоять какое-либо иностранное государство. О том, кто именно может быть причастен к полетам дронов, не сообщается.

На базе Милденхолл находятся американские самолеты-заправщики, в Лейкенхите базируются американские истребители F-35A и F-15E. База Фелтвелл в основном обслуживает военную логистику.

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