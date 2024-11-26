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Иранские прокси под американским ударом

03:20 130

Американские военные нанесли удар по Сирии, целью был склад оружия поддерживаемой Ираном группировки. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ).

«26 ноября силы СЕНТКОМ нанесли удар по оружейному складу связанной с Ираном группировки в Сирии. Этот удар был нанесен в ответ на атаку против военных США в Сирии, совершенную вчера проиранскими силами», - говорится в сообщении, опубликованном на странице командования в X.

По данным СЕНТКОМ, эта атака должна «ограничить возможности проиранских группировок планировать и совершать атаки против сил США и коалиции в будущем».

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