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Маск вновь раскритиковал помощь Украине

обновлено 14:53
14:53 2945

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск отреагировал на просьбу действующего президента США Джо Байдена к Конгрессу о выделении на помощь Украине дополнительных 24 миллиардов долларов. Свое мнение миллиардер высказал в соцсети X.

«Это ненормально», - написал Маск.

Напомним, что Байден обратился к Конгрессу с просьбой выделить на помощь Украине еще 24 миллиарда долларов. Администрация президента хочет добавить новые расходы в правительственный пакет финансирования, который может быть принят в декабре.

По словам журналистов, просьба из Белого дома к законодателям поступила 25 ноября. Они отметили, что эту информацию подтвердили два помощника конгрессмена.

*** 10:15

Президент США Джо Байден до своего ухода хочет получить от Конгресса еще 24 миллиарда долларов для военных поставок Украине. Об этом со ссылкой на источники пишет издание Politico.

Такой запрос глава Белого дома негласно направил в Конгресс. Сумма нужна для помощи Украине и пополнения оружейных запасов американской армии взамен направленных Киеву.

Обращение Байдена могут рассмотреть в декабре. Правда, в случае утверждения на украинском поле боя помощь скажется лишь в отдаленной перспективе.

Как говорят источники, Белый дом рассчитывает, что $16 млрд конгрессмены согласятся выделить на восполнение американских запасов. А еще $8 млрд - по линии Инициативы содействия безопасности Украины (USAI). Она не предусматривает быстрой отправки помощи с военных складов. Согласно этой программе, Пентагон заключает контракты с производителями на производство оружия для Украины.

Politico оценило шансы на согласие Конгресса с этим запросом Байдена как «небольшие».

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