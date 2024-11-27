Маск вновь раскритиковал помощь Украине

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск отреагировал на просьбу действующего президента США Джо Байдена к Конгрессу о выделении на помощь Украине дополнительных 24 миллиардов долларов. Свое мнение миллиардер высказал в соцсети X.

«Это ненормально», - написал Маск.

Напомним, что Байден обратился к Конгрессу с просьбой выделить на помощь Украине еще 24 миллиарда долларов. Администрация президента хочет добавить новые расходы в правительственный пакет финансирования, который может быть принят в декабре.

По словам журналистов, просьба из Белого дома к законодателям поступила 25 ноября. Они отметили, что эту информацию подтвердили два помощника конгрессмена.