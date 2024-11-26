Пакистанцы стали горой за Имрана Хана
11:34 1584
Массовые протесты против правительства Пакистана с требованием освободить Имрана Хана набирают силу и продолжаются уже четвертые сутки.
November 27, 2024
Вчера сообщалось, что сторонники бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана, требующие его освобождения из тюрьмы, вступили в столкновения с полицией и прорвались через возведенные властями баррикады в центр Исламабада.
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