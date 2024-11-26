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Израиль с «Хезболлой» помирились, подтянулся и ХАМАС
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Израиль с «Хезболлой» помирились, подтянулся и ХАМАС

Пакистанцы стали горой за Имрана Хана

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11:34 1584

Массовые протесты против правительства Пакистана с требованием освободить Имрана Хана набирают силу и продолжаются уже четвертые сутки.

Вчера сообщалось, что сторонники бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана, требующие его освобождения из тюрьмы, вступили в столкновения с полицией и прорвались через возведенные властями баррикады в центр Исламабада. 

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