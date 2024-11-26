Министра обороны Китая подозревают в коррупции

В Китае министр обороны подозревается в коррупции. Под следствие также попали не менее двух высокопоставленных офицеров Китая, сообщает Financial Times.

По словам нынешних и бывших американских чиновников, в Народно-освободительной армии Китая продолжается волна расследований касательно высшего военного командования.

Действующий министр обороны Китая Дун Цзюнь подозревается в коррупции. Он был назначен на должность главы оборонного ведомства в декабре 2023 года и стал третьим министром обороны за два года, который попал под следствие.

Его предшественника, генерала Ли Шанфу, отстранили от должности только после семи месяцев работы. Перед этим за коррупцию задержали экс-министра генерала Вэй Фэнхэ, который в марте 2023 ушел в отставку.

Кроме министра, расследование начали против как минимум двух китайских высокопоставленных офицеров, возглавлявших ракетные войска и программу производства ядерного оружия.

В Китае отказываются комментировать расследование в отношении топ-военных.