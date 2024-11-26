Крымские аэропорты под обстрелом

В Крыму отражают большой удар с использованием украинских беспилотников и ракет, сообщают российские телеграм-каналы.

Из Одессы были запущены две волны БПЛА. Первая состояла как минимум из 12 БПЛА, а вторая волна, по оценкам, до 50 БПЛА.

Также сообщается о запуске ракет, предположительно, «Нептун» и С-200 и атаке на аэродромы «Саки» и «Бельбек».