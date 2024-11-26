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У России есть «супероружие»

так заявила Матвиенко
12:23 1443

Все адресаты приняли и расшифровали «сигнал» президента России Владимира Путина по поводу оружия. Так считает спикер Совета федерации Валентина Матвиенко. Ее заявления приводит «Коммерсант».

Спикер назвала обращение главы российского государства и запуск ракеты «Орешник» «мощнейшим актом современной геополитики», его значимость «еще долго будет раскрываться».

По мнению Матвиенко, выступление президента РФ было «аргументированным, взвешенным, подкрепленным действием посланием». «Первое, наши действия — это ответ на продолжающуюся эскалацию Запада, на шаги, приведшие к атакам российских объектов дальнобойным оружием. Мы предупреждаем об их недопустимости. Второе, мы готовы к любому развитию событий, и у нас есть средства, в том числе супероружие, чтобы дать ощутимый и неотвратимый ответ», - сказала Матвиенко.

Третьим спикер Совфеда назвала «большой потенциал, чтобы склонить чашу весов в сторону выбора мирного пути разрешения конфликта при безусловном соблюдении интересов России».

Минобороны РФ 19 ноября заявило, что Украина использовала американские ракеты ATACMS для ударов вглубь России. Через два дня российская армия нанесла удар баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по украинскому заводу «Южмаш». Владимир Путин выступил со специальным обращением.

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