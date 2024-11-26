Российские диверсанты устроили теракт в Украине

Национальная полиция и Служба безопасности Украины задержали граждан, причастных к теракту в Житомире. Они устроили взрыв возле здания райуправления полиции.

По данным правоохранителей, 20 ноября группа людей взорвала взрывное устройство возле здания райуправления полиции в Житомире. В результате этого травмы получил работник полиции.

Во время следственных действий было установлено, что к преступлению причастны пятеро злоумышленников, которые действовали по заказу спецслужб Российской Федерации. Среди фигурантов - четверо житомирян, из которых двое несовершеннолетних, и харьковчанин, ранее судимый за разбой, грабеж и изнасилование.

На месте происшествия были изъяты остатки взрывного устройства. В частности, гвозди, как поражающие элементы, остатки мобильного телефона и видеокамера дистанционной передачи изображения.