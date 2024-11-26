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Российские диверсанты устроили теракт в Украине

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12:25 1623

Национальная полиция и Служба безопасности Украины задержали граждан, причастных к теракту в Житомире. Они устроили взрыв возле здания райуправления полиции. 

По данным правоохранителей, 20 ноября группа людей взорвала взрывное устройство возле здания райуправления полиции в Житомире. В результате этого травмы получил работник полиции.

Во время следственных действий было установлено, что к преступлению причастны пятеро злоумышленников, которые действовали по заказу спецслужб Российской Федерации. Среди фигурантов - четверо житомирян, из которых двое несовершеннолетних, и харьковчанин, ранее судимый за разбой, грабеж и изнасилование.

На месте происшествия были изъяты остатки взрывного устройства. В частности, гвозди, как поражающие элементы, остатки мобильного телефона и видеокамера дистанционной передачи изображения.

«Полицейские установили, что сообщники действовали по инструкции российских кураторов. Накануне преступления 46-летний харьковчанин приехал в Житомир и приобрел несколько мобильных телефонов и стартовые пакеты операторов связи. Все это он оставил в условленном месте», - рассказали правоохранители.

После этого подготовкой к теракту занимались жители Житомира в возрасте 15, 16, 18 и 20 лет. Двое из них забрали пакет. Еще двое в нескольких строительных супермаркетах приобрели химические составляющие, гвозди, другие необходимые элементы для изготовления взрывчатки. Они создали «пробный образец», провели испытания и сняли это для кураторов. Взрывчатку привели в действие путем дистанционного управления.

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