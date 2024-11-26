Падение рубля продолжается
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Курс доллара на международном валютном рынке Forex превысил ₽108. Пара доллар/рубль (USD/RUB) выросла 27 ноября на 3,04%, поднявшись до ₽108,7025 по состоянию на 10:42 мск.
Курс американской валюты по отношению к рублю поднялся выше отметки ₽108 впервые за два года и восемь месяцев, в предыдущий раз такое было 16 марта 2022 года, отмечает РБК.
Центральный банк России установил официальный курс доллара США на среду, 27 ноября, на уровне ₽105,0604, евро — ₽110,4943, юаня — ₽14,4449.
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