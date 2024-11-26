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Черные дни немецкого автопрома

12:38 1300

Крупнейшие автопроизводители Германии сообщили о значительном снижении прибыли в 2024 году.

По данным Financial Times, в третьем квартале 2024 года прибыль Volkswagen упала на 64%, до €1,58 млрд. Основная причина — резкое сокращение продаж в Китае и расходы на реструктуризацию. На этом фоне компания заявила о необходимости срочного сокращения расходов. В планы компании входит закрытие сразу трех заводов в Европе. Под сокращение могут попасть десятки тысяч сотрудников.

Еще хуже дела у Audi. Выручка этой немецкой компании упала на 91%, до €106 млн. Продажи в первые девять месяцев 2024 года резко снизились сразу на трех ключевых рынках — в Европе, Китае и США. «Мы столкнулись с серьезной ценовой конкуренцией в Европе и особенно в Китае», — заявил финансовый директор Audi Юрген Риттерсбергер агентству Bloomberg. Также немцы рассматривают возможность закрытия завода в Брюсселе.

Прибыль BMW в третьем квартале упала на 84%. По данным Bloomberg, это самые плохие показатели немецкого концерна за четыре года. Прямое влияние на сокращение прибыли оказали низкие продажи в Китае и затраты на масштабную отзывную кампанию (под нее попало около 1,5 млн машин). Всего немцы заработали за первые девять месяцев нынешнего года €433 млн против €3,043 млрд за тот же период 2023 года.

У Mercedes-Benz, прямых конкурентов BMW, финансовая ситуация в нынешнем году также серьезно ухудшилась. Чистая прибыль этой премиальной компании упала на 54%, составив €1,7 млрд. Причина таких показателей такая же, как у конкурентов: снижение продаж в Китае.

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