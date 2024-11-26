НАТО призвала Турцию готовиться к войне

Первый официальный визит нового генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Анкару был не случаен и связан не только с тем, что Турция является второй после США сильнейшей армией в составе НАТО. Дело в том, что Анкара сыграла не последнюю роль в избрании Рютте на его нынешний пост. Одновременно его визит в Турцию состоялся в момент продолжающейся эскалации военных действий в Украине, на юге Ливана и в секторе Газа. В результате президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял нового генсека НАТО вместе с министром иностранных дел Хаканом Фиданом, министром национальной обороны Яшаром Гюлером, главой управления коммуникаций администрации президента Фахреттином Алтуном и своим советником по вопросам внешней политики и безопасности Акифом Чагатайем. Согласно официальному коммюнике, опубликованному пресс-службой президента Эрдогана, итоговым результатом этой встречи стало решение провести в 2026 году саммит НАТО в Турции. Но наиболее важным вопросом, обсуждавшимся на этой встрече, как и ожидалось, была надвигающаяся угроза ядерной войны в контексте вооруженного противостояния между Россией и Украиной, а также практически неконтролируемой войны на Ближнем Востоке.

Буквально через два часа после встречи в Анкаре нидерландский адмирал Роб Бауэр, занимающий пост председателя военного комитета НАТО, выступил в Брюсселе с обращением, которое во многом проясняет подтекст визита Марка Рютте в Турцию. Выступая в Европейском политическом центре, Бауэр предупредил страны НАТО, а также лидеров европейского бизнес-сообщества о взрывоопасной международной ситуации, призвав их быть более чувствительными к шантажу таких стран, как Россия и Китай, «готовиться к сценарию войны» и «надлежащим образом регулировать производственные и распределительные цепочки». По мнению ведущих политических аналитиков Запада, выступление адмирала Бауэра стало чем-то вроде призыва к всеобъемлющей мобилизации. В ходе выступления председатель военного комитета НАТО не упомянул об экономических санкциях США и ЕС против России, сосредоточив внимание аудитории на реальной обеспокоенности НАТО, связанной со стремительной экономической и военно-технической мощью Китайской Народной Республики. Впервые Бауэр поднял эту тему на недавнем саммите НАТО, где прямо указал на зависимость Запада от поставок из Китая, отметив, что 60 процентов редкоземельных материалов производятся, а 90 процентов - перерабатываются именно в Поднебесной.

«Анаболики, антибиотики, противовоспалительные препараты, лекарства от низкого давления также импортируются из Китая», - отметил Роб Бауэр, указав, что в случае возникновения крупномасштабных военных действий наибольшую угрозу Западу будет представлять вовсе не Россия, обескровленная войной в Украине, а Китай. «Капитаны большого бизнеса в Европе и Америке должны осознавать, что их решения имеют стратегические последствия для безопасности их стран», - предупредил адмирал, по словам которого угроза глобальной войны становится все более реальной. Об этом же, кстати, предупредил недавно и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, заявивший, что процесс неуклонного скатывания к «возможной ядерной войне» набирает обороты. Безусловно, в этих тревожных заявлениях чувствуется некая неопределенность относительно геополитических шагов, которые предпримет Дональд Трамп после того, как приступит к исполнению обязанностей президента США. Можно практически с полной уверенностью утверждать, что именно непредсказуемость позиций 47-го президента США по Украине, России и Ближнему Востоку вынудила руководство НАТО предпринять превентивные меры. В этой связи заявления Марка Рютте после визита в Анкару о том, что «Турция вносит ценный вклад в НАТО в ситуации, когда мир становится все более непредсказуемым», также содержит определенный смысл.