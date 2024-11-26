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Сахиба Гафарова недовольна депутатами: «Приходишь в ужас...»

12:53 1488

Несколько дней в Милли Меджлисе проходят обсуждения законопроекта «О бюджете Государственного фонда социальной защиты населения на 2025 год», депутаты обсуждают вопросы, связанные с социальными проблемами. 

На сегодняшнем пленарном заседании председатель парламента Сахиба Гафарова выразила отношение к выступлениям депутатов по ситуации в социальной сфере.

Спикер призвала депутатов говорить и о проделанной работе: «Когда слушаешь вас, приходишь в ужас, cоздается впечатление, что страна катится в пропасть. Так много делается в социальной сфере, почему никто об этом не говорит?! Вспомните об этом! Почему не говорите об этом?»

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