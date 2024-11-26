Сахиба Гафарова недовольна депутатами: «Приходишь в ужас...»
Несколько дней в Милли Меджлисе проходят обсуждения законопроекта «О бюджете Государственного фонда социальной защиты населения на 2025 год», депутаты обсуждают вопросы, связанные с социальными проблемами.
На сегодняшнем пленарном заседании председатель парламента Сахиба Гафарова выразила отношение к выступлениям депутатов по ситуации в социальной сфере.
Спикер призвала депутатов говорить и о проделанной работе: «Когда слушаешь вас, приходишь в ужас, cоздается впечатление, что страна катится в пропасть. Так много делается в социальной сфере, почему никто об этом не говорит?! Вспомните об этом! Почему не говорите об этом?»