Народ бунтует. Пакистан не будет прежним

Во вторник Пакистан развернул армию в столице страны с приказом стрелять в протестующих. Все это происходит на фоне эскалации смертоносных столкновений между полицией и сторонниками бывшего премьер-министра Имрана Хана. Пакистанская столица пахнет сегодня слезоточивым газом. Первая кровь уже пролилась – власти сообщили о гибели по меньшей мере шести сотрудников сил безопасности. О жертвах среди протестующих не сообщается. В колоннах оппозиции медленно, но неуклонно двигающие к центру Исламабада скандируют: «Революция! Революция!»

Примечательно, что подобное развитие событий ни в коей мере не является неожиданностью. Более того, еще год назад многочисленные комментаторы предупреждали, что к этому все и идет. Да какой там «идет» - называя вещи своими именами, пакистанские власти сделали все, чтобы протесты состоялись. Пребывая в полной уверенности, что смогут держать ситуацию под контролем. На днях глава пакистанского МВД Мохсин Накви потребовал не вести никаких переговоров с демонстрантами. Иными словами, никаких уступок протестующим, все под контролем, оснований для беспокойства нет, как говорится, рукопожатие твердое. В Пакистане перманентный экономический кризис, разбалансированная экономика, напряженность между суннитами и шиитами. Плюс неубиваемый местный «Талибан». А еще два несменяемых правящих клана, Шарифы и Бхутто, которые местному населению за годы нахождения у власти попросту надоели своей алчностью и коррупцией. Плох или хорош был Имран Хан на посту премьера – вопрос, на который нет однозначного ответа хотя бы потому, что слишком тяжелое экономическое наследство ему досталось. Но он сумел сделать главное – дать Пакистану надежду на лучшее будущее, на социальные лифты, на возможность вырваться из вечной нищеты. И старые элиты усмотрели в этом ни много ни мало покушение на основы, угрозу собственному существованию.

Поэтому было принято решение наказать его показательно, так, чтобы другим неповадно было, и идей о смене системы больше ни у кого не возникало. Но здесь и случилась осечка – выросло целое поколение, которое мыслит по-другому, по-иному видит мир и имеет возможность узнать, какова она – жизнь в более успешных и развитых странах, какова она вообще – жизнь в XXI веке. Правящие в Пакистане элиты этот момент пропустили и оказались не готовы осмысливать веяния времени. Более того, начисто эти веяния проигнорировали, предпочитая управлять по-старому. Но это уже отказалась понимать пакистанская улица. «Мы готовы умереть за Хана», - кричит она сегодня под ливнем резиновых пуль и в клубах слезоточивого газа. Но не за Имрана Хана она готова умирать, а за свое будущее, которого, останься все в сегодняшнем Пакистане по-прежнему, у нее по большому-то счету и нет. В стране классическое противоречие – «низы не хотя жить по-старому, а верхи не могут по-старому управлять». Пакистан на грани масштабного кризиса, причем кризиса перманентного и системного. Иными словами, даже если нынешние протесты окончатся ничем, они будут возникать вновь и вновь с еще большим числом вовлеченных в гражданский конфликт. И, к сожалению, с еще большим числом жертв.