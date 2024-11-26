Christian Dior убежал из Баку

Объявлено о ликвидации компании Christian Dior Couture в Азербайджане. Кредиторы могут в течение двух месяцев сообщить о своих требованиях по адресу: Баку, AZ1095, Сабаильский район, пр. Нефтяников, 105.

Компания была зарегистрирована в Азербайджане в 2013 году, ее уставный капитал - 4 350 000 евро, законный представитель - Винсент Симон Пьер Бернар.