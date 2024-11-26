USD 1.7000
EUR 1.7813
RUB 1.6139
Подписаться на уведомления
Израиль с «Хезболлой» помирились, подтянулся и ХАМАС
Новость дня
Израиль с «Хезболлой» помирились, подтянулся и ХАМАС

Christian Dior убежал из Баку

13:06 1622

Объявлено о ликвидации компании Christian Dior Couture в Азербайджане. Кредиторы могут в течение двух месяцев сообщить о своих требованиях по адресу: Баку, AZ1095, Сабаильский район, пр. Нефтяников, 105.

Компания была зарегистрирована в Азербайджане в 2013 году, ее уставный капитал - 4 350 000 евро, законный представитель - Винсент Симон Пьер Бернар.

Кулеба: «Тогда российские войска окажутся у врат Днепра, Полтавы и Запорожья»
Кулеба: «Тогда российские войска окажутся у врат Днепра, Полтавы и Запорожья»
13:38 519
Гурбан Гурбанов рассказал, как он собирается обыгрывать французский «Лион»
Гурбан Гурбанов рассказал, как он собирается обыгрывать французский «Лион»
13:30 454
Нетаньяху просит Эрдогана…
Нетаньяху просит Эрдогана…
13:25 1019
Christian Dior убежал из Баку
Christian Dior убежал из Баку
13:06 1623
НАТО призвала Турцию готовиться к войне
НАТО призвала Турцию готовиться к войне наша корреспонденция
12:39 2382
Израиль с «Хезболлой» помирились, подтянулся и ХАМАС
Израиль с «Хезболлой» помирились, подтянулся и ХАМАС
10:49 10387
Сахиба Гафарова недовольна депутатами: «Приходишь в ужас...»
Сахиба Гафарова недовольна депутатами: «Приходишь в ужас...»
12:53 1495
Россия о полном подчинении Армении
Россия о полном подчинении Армении
11:02 4366
Российские спецслужбы бьют в набат. Какая опасность при Трампе для СССР?
Российские спецслужбы бьют в набат. Какая опасность при Трампе для СССР? наш комментарий
26 ноября 2024, 22:18 7162
Падение рубля продолжается
Падение рубля продолжается
12:30 1752
Кто завладел конфиденциальной информацией об известных в стране личностях?
Кто завладел конфиденциальной информацией об известных в стране личностях?
09:00 8437

ЭТО ВАЖНО

Кулеба: «Тогда российские войска окажутся у врат Днепра, Полтавы и Запорожья»
Кулеба: «Тогда российские войска окажутся у врат Днепра, Полтавы и Запорожья»
13:38 519
Гурбан Гурбанов рассказал, как он собирается обыгрывать французский «Лион»
Гурбан Гурбанов рассказал, как он собирается обыгрывать французский «Лион»
13:30 454
Нетаньяху просит Эрдогана…
Нетаньяху просит Эрдогана…
13:25 1019
Christian Dior убежал из Баку
Christian Dior убежал из Баку
13:06 1623
НАТО призвала Турцию готовиться к войне
НАТО призвала Турцию готовиться к войне наша корреспонденция
12:39 2382
Израиль с «Хезболлой» помирились, подтянулся и ХАМАС
Израиль с «Хезболлой» помирились, подтянулся и ХАМАС
10:49 10387
Сахиба Гафарова недовольна депутатами: «Приходишь в ужас...»
Сахиба Гафарова недовольна депутатами: «Приходишь в ужас...»
12:53 1495
Россия о полном подчинении Армении
Россия о полном подчинении Армении
11:02 4366
Российские спецслужбы бьют в набат. Какая опасность при Трампе для СССР?
Российские спецслужбы бьют в набат. Какая опасность при Трампе для СССР? наш комментарий
26 ноября 2024, 22:18 7162
Падение рубля продолжается
Падение рубля продолжается
12:30 1752
Кто завладел конфиденциальной информацией об известных в стране личностях?
Кто завладел конфиденциальной информацией об известных в стране личностях?
09:00 8437
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться