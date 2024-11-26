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«Первый канал» выгоняют из Германии

13:08 677

Немецкому бюро «Первого канала» запретили работать в Германии. Корреспондент Иван Благой сообщил, что ему и оператору Дмитрию Волкову выдали предписание о необходимости покинуть страну в первой половине декабря. Решение мотивировано интересами политики безопасности Германии.

Немецкие власти отметили, что телеканал «продолжает оказывать влияние на русскоязычное население Германии посредством пропаганды и дезинформации», в том числе оправдывает вторжение в Украину и разжигает ненависть к ее гражданам, приравнивая их к нацистам. Помимо этого российское медиа «пропагандирует упадок Запада, экономический крах Европы» и продвигает «другие ультраправые нарративы, вызывая недоверие к структурам немецкого государства и Евросоюза», говорится в постановлении.

Благой отметил, что «10 страниц текста с обоснованием вынесенного решения обильно снабжены ссылками на санкционные документы ЕС». Сам пропагандист утверждает, что законов Германии ни он, ни оператор не нарушали, и это якобы подтвердил некий немецкий адвокат, которого они попросили изучить предписание властей.

Благой связывает решение о закрытии корпункта с недавним выходом на «Первом канале» сюжета о задержании в Калининградской области 57-летнего гражданина Германии Николая Гайдука. По версии ФСБ, немец прибыл в Россию из Польши «для организации диверсионной деятельности на объектах энергетики». Кроме того, спецслужба обвинила его «в причастности к подрыву в марте 2024 года газораспределительной станции в Калининграде».

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