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Искали 20 лет: поймали одного из самых разыскиваемых преступников

13:14 801

На территории Великобритании в Северном Уэльсе задержали Дэниела Андреаса Сан-Диего, которого Федеральное бюро расследований (ФБР) США разыскивало за совершение терактов в Калифорнии в 2003 году, сообщили в британском Национальном агентстве по борьбе с преступностью (NCA).

The Times, которая приводит сообщение NCA, пишет, что Дэниел Сан-Диего скрывался от правосудия более двух десятилетий. Кроме терактов, он подозревается в связи с радикальной группировкой, защищающей права животных. В 2009 году ФБР включило его в список самых разыскиваемых террористов, предлагая вознаграждение в размере $250 тыс. за информацию о его местонахождении.

26 ноября беглеца нашли и задержали в сельской местности недалеко от лесопосадки. Сан-Диего уже предстал перед судом, который рассмотрит вопрос о его экстрадиции в США.

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