Нетаньяху просит Эрдогана…

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Израиль с «Хезболлой» помирились, подтянулся и ХАМАС
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13:25 1030

Израиль обращался к Турции с предложением стать посредником в освобождении заложников, передают израильские СМИ. 

Эту информацию опровергали в Израиле и США, при этом президент Джо Байден, выступая с заявлением о заключенном между Израилем и Ливаном перемирии вечером 26 ноября, сказал, что «США готовы работать с Турцией и продвинуть с ее помощью соглашение по Газе».

Несколько дней назад сообщалось, что глава ШАБАК Ронен Бар тайно посетил Турцию, где совещался с директором турецкой Национальной разведывательной организации (MİT) Ибрагимом Калыном. Однако высокопоставленный источник в Иерусалиме, комментируя эту информацию, сказал, что «Турция не будет посредником в обменной сделке», при этом он не исключил, что Анкара может оказать давление на ХАМАС. Основным посредником на переговорах по освобождению заложников, добавил источник, остается Египет. Катар отказался от этой миссии. 

Израильские СМИ отмечают, что несмотря на то что Байден заявил о готовности к взаимодействию с Турцией, источник в Белом доме исключил возможность участия Анкары в переговорах. «Байден, как мне кажется, имел в виду, что определенные ключевые фигуры находятся сейчас в Турции, - сказал он. - И поэтому руководство в Анкаре находится в курсе дел. Однако это не означает, что турки станут посредниками и будут вести переговоры».

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