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Гурбан Гурбанов рассказал, как он собирается обыгрывать французский «Лион»

Эльмир Алиев, отдел спорта
13:30 464

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов и футболист Яссин Бензиа провели пресс-конференцию перед завтрашним матчем 5-го тура Лиги Европы с французским «Лионом».

«Будем играть против очень качественной команды как по стилю, так и по мастерству отдельных игроков, - говорит Гурбанов. - Мы неплохо подготовились. Постараемся быть очень внимательными. Это очень важно. Хотим порадовать наших болельщиков и добыть хороший результат.

Мы проанализировали соперника. Наш состав почти определен. Вызывают вопросы лишь пара позиций. У «Лиона» финансовые проблемы? Независимо от того, в каком состоянии соперник, мы готовимся. Опыт показывает, что в таких клубах бывают подобного типа трудности. В таких случаях они обычно продают пару игроков и проблема решается. Неправильно рассуждать о предстоящей игре с финансовой призмы. Потому что потом это может бросить тень на результат в матче против такого соперника.

В игре с любым соперником нужно стараться нейтрализовать его сильные стороны. Но в основном стараемся сосредоточиться на своей игре.

Не люблю много говорить о сопернике. Главное - рассказать игрокам, как играть против него. Как я уже сказал, «Лион» - очень качественная команда. Наша главная сила - коллективный футбол в атаке и в обороне. Если смотреть по компонентам, то «Лион» выглядит сильнее нас. Эта команда играет в более сильном чемпионате, это большой клуб. Но мы постараемся коллективной игрой добиться нужного результата».

Яссин Бензиа, долгие годы выступавший во Франции, в том числе и в самом «Лионе», пользовался большой популярностью у французских журналистов.

«Для меня игра с «Лионом» будет особо интересной, так как я играл за него. Очень важная игра. Если сравнивать нынешний «Лион» с тем, в котором я играл, то разница очень большая. Изменилось руководство. Когда я играл, был очень высокий перформанс. Но и сейчас это команда очень высокого уровня.

Название «Карабах» имеет очень большое значение. И надевая эту форму, мы стараемся оправдать это название. У нас сильный главный тренер. «Карабах» из-за войны играет в Баку. И это имеет важное значение.

Постараемся показать свой максимум в предстоящей игре. В «Карабахе» мы как одна семья. Мне тут очень комфортно», - сказал он.

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