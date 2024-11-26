Гурбан Гурбанов рассказал, как он собирается обыгрывать французский «Лион»

«Будем играть против очень качественной команды как по стилю, так и по мастерству отдельных игроков, - говорит Гурбанов. - Мы неплохо подготовились. Постараемся быть очень внимательными. Это очень важно. Хотим порадовать наших болельщиков и добыть хороший результат.

Мы проанализировали соперника. Наш состав почти определен. Вызывают вопросы лишь пара позиций. У «Лиона» финансовые проблемы? Независимо от того, в каком состоянии соперник, мы готовимся. Опыт показывает, что в таких клубах бывают подобного типа трудности. В таких случаях они обычно продают пару игроков и проблема решается. Неправильно рассуждать о предстоящей игре с финансовой призмы. Потому что потом это может бросить тень на результат в матче против такого соперника.

В игре с любым соперником нужно стараться нейтрализовать его сильные стороны. Но в основном стараемся сосредоточиться на своей игре.

Не люблю много говорить о сопернике. Главное - рассказать игрокам, как играть против него. Как я уже сказал, «Лион» - очень качественная команда. Наша главная сила - коллективный футбол в атаке и в обороне. Если смотреть по компонентам, то «Лион» выглядит сильнее нас. Эта команда играет в более сильном чемпионате, это большой клуб. Но мы постараемся коллективной игрой добиться нужного результата».