Кулеба: «Тогда российские войска окажутся у врат Днепра, Полтавы и Запорожья»

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Politico выразил скептицизм по поводу того, что новоизбранный президент США Дональд Трамп сможет стать посредником в заключении мирного соглашения по завершении войны в Украине.

Кулеба заявил, что российский президент Владимир Путин не настроен заключать сделку. Кроме того, Трамп рискует "свергнуть" украинскую линию фронта, если новая администрация США лишит Киев оружия.

Экс-министр также отметил, что не считает, что Путин на это пойдет. "Путин все еще верит, что сможет уничтожить украинскую государственность и сокрушить Украину как независимую демократию, и считает, что он в одном шаге от того, чтобы выставить Запад слабым.

Украина - это личная одержимость Путина, но сокрушение Украины - это еще и средство достижения его великой цели - показать всему миру, что Запад не способен защитить себя или то, за что он выступает", - добавил Кулеба.

Экс-глава МИД также поставил под сомнение решимость западных партнеров Украины, в частности, Германии, которую ждут досрочные выборы, и сетует, что в то время как России удалось найти союзников, таких как Северная Корея, чтобы отправить войска, союзники Киева были непоследовательны и ненадежны в плане поддержки оружием.

"Люди в Европе могут злиться на меня, но я говорил и буду говорить, что правда в том, что сегодня в России есть друг, готовый послать своих солдат умирать за войну России", - сказал он, добавив, что "друзья Украины не хотят даже прислать ей необходимое оружие".

Одним из самых больших опасений Кулебы является то, что Трамп откажется от поставок оружия и боеприпасов Украине. Чтобы сделать ее более уступчивой, если его мирное предложение сорвется. Если это произойдет, предупреждает Кулеба, перспективы Киева будут "плачевными".

"Линия фронта на Донбассе рухнет, и россияне окажутся у ворот Днепра, Полтавы и Запорожья. Это будет самый опасный момент для Украины в этой войне", - предупредил он.